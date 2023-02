Vacances de février : Tous à l'Ouest !

Fête foraine de Mandelieu-La-Napoule

Les vacances se terminent mais vous avez tout le week-end encore pour profiter de la fête foraine sur le bord de mer de Mandelieu-La-Napoule. Beaucoup de manèges et d’attractions pour les enfants : le Palais du Rire, la chenille, les auto-tamponneuses, des toboggans géants, des circuits voiture et motos pour enfants, un parcours d’aventures sur plusieurs étages, des trampolines et plusieurs châteaux gonflables. Mais aussi des stands de jeux d’adresse, et l’incontournable pêche aux canards, suivie de l’incontournable gaufre ou crêpe au chocolat, à déguster après les acrobaties !

Ouvert tous les après-midi de 14h à 19h, jusqu'au dimanche 26 février 2023. Avec le parking de la Siagne à côté du bord de mer.

Du trampoline en intérieur à Cannes

Un grand Trampoline parc de 1400m² dans la zone commerciale de Cannes, où vous allez pouvoir réaliser des figures dignes des Super-Héros mais en toute sécurité. Un petit échauffement avant la séance avec les animateurs et c’est parti pour 1 heure de sauts et d’acrobaties en tous genres.

16 trampolines et 6 trampolines inclinés pour faire des sauts dans tous les sens avec un parcours Ninja pour les fans d’équilibre et de sensations, avec une piscine en mousse pour se réceptionner.

Des trampolines avec panier de basket, une tour de saut avec réception sur un airbag géant.

C'est une sortie familiale qui "repose" les parents, il y a même une formule spéciale pour les 2/7 ans (le samedi matin). Sinon les attractions sont ouvertes à tout à partir de 7 ans.

Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et mercredis, 12€ l’heure et tarifs réduits avec RécréaNice.fr

Invité : Patrick de Jump Area 06 à Cannes : Trampoline Parc indoor avec parcours Ninja.

