Vacances de la Toussaint : 4 activités dans les Alpes-Maritimes testées par des parents et des enfants !

Une balade au calme en bateau électrique sur le Canal de la Siagne à Mandelieu. Des bateaux sans permis, très faciles à prendre en main. Balade de 30mn à 1h en pleine nature. Pendant toutes les vacances de la Toussaint la chasse au trésor se transforme en chasse aux monstres. Trouver les monstres cachés sur les berges et remporter le trésor de bonbons. Venez déguisés !

Les spectacles du théâtre de l'Alphabet à Nice

Pendant les vacances de la Toussaint le programme de spectacles est adapté aux enfants et notamment aux tout-petits à partir de 2 ans, avec des héros attachants, des marionnettes, de la musique et beaucoup d’humour.

Sur le thème d’Halloween, les enfants vont devoir aider des personnages, qui sont des héros un peu inhabituels : des sorcières, des vampires, à réussir leur mission. Par exemple le comte Draculus aura besoin de l’aide du public pour sauver sa fête d’Halloween parce que le vilain Jack, qui n’est pas invité, est bien décidé à gâcher la fête. Spectacles de 40mn.

Pendant que les parents se reposent, les enfants s'amusent à Jump Area 06

Jump Aréa 06 est ouvert tous les jours pendants les vacances scolaires et c'est juste à coté du laser game en intérieur "Lasermaxx" hyper immersif avec l’ambiance visuelle et sonore d’une usine désaffectée radioactive. Soin particulier apporté aux décors réalisés par des graffeurs de la région, et à l’expérience des joueurs qui évoluent sur 2 étages éclairés à la lumière noire et sur des musiques prenantes. L’équipement est adapté à la morphologie des joueurs pour avoir une belle liberté de mouvement, et les pistolets laser sont faciles à prendre en main. Plusieurs modes jeu pour s’affronter en équipe dans le labyrinthe.

Connaissez vous l'accrobranche du parc Phoenix de Nice ?

Un parc accrobranche à la fois en ville et en pleine nature au Parc Phoenix de Nice. 3 parcours pour les plus jeunes dès 3 ans, un parcours pour les plus grands à partir de 8 ans, et des petites surprises à sensations comme la saut dans le vide à 10m de haut. Les parcours sont entièrement sécurisés, on ne peut pas se décrocher, et il y a même un petit parcours d’initiation pour s’entrainer avant de partir et c'est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

