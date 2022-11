Vacances de la Toussaint : Quoi faire avec les enfants en ce 1er novembre férié dans les Alpes-Maritimes ?

Dinosaurs World à Cannes

C'est ouvert ce mardi 1er novembre 2022, il s'agit d'une exposition unique en France avec des animations et des jeux pour les enfants à partir de 3 ans. 30 dinosaures grandeur nature et en mouvement avec effets sonores et ambiance du Jurassique. Un quiz est donné aux enfants à l’entrée pour apprendre des tas de choses sur les dinosaures pendant la visite et gagner un diplôme du petit paléontologue. Un atelier de fouille archéologique pour partir sur la piste des dinosaures et retrouver des fossiles. Une séance de caresses au petit tricératops de Jurassic World. Et un simulateur 8D avec des sièges qui bougent pour s’immerger dans le film « Sur la terre des dinosaures ».

Cannes du 28 octobre au 06 novembre 2022 au Parking du Stade Pierre de Coubertin Cedex FR, Av. Pierre Poesi : tous les jours de 14h à 18h. Ouverture supplémentaire en matinée de 10h00 à 12h30 uniquement le samedi et dimanche

Nice les 11, 12 et 13 novembre 2022 au MIN D'AZUR, Boulevard du Mercantour : ouvert tous les jours de 10h à 20h non-stop

Menton du 18 au 27 novembre 2022 sur l'Esplanade Baden Baden Garavande : ouvert les mercredis de 14h00 à 18h00 et les Samedis & Dimanches de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00

Nissa'venture, l'accrobranche du parc Phoenix de Nice

Ecoutez ce qu'en pense Célia, maman testeuse récréanice.fr avec ses 2 garçons Tilyann (11 ans) et Kelvyn (9 ans) :

Parc accrobranche à la fois en ville et en pleine nature au Parc Phoenix. 3 parcours pour les plus jeunes dès 3 ans, un parcours pour les plus grands à partir de 8 ans, et des petites surprises à sensations comme la saut dans le vide à 10m de haut. Les parcours sont entièrement sécurisés, on ne peut pas se décrocher, et il y a même un petit parcours d’initiation pour s’entrainer avant de partir. Ouvert tous les jours pendant les vacances.

