Vacances de la Toussaint : Saviez-vous qu'il y a un "bar à couture" qui accueille vos enfants à Nice ?

Sirius Mon Bar à Couture à Nice

Aurore de recreanice.fr a trouvé une activité originale, qui a du sens et qui rassemble les parents ou les grands parents avec les enfants de la famille. Il s'agit d'un atelier créatif et éco-responsable à 2 pas du centre commercial TNL à Nice. Les enfants à partir de 8 ans y apprennent la couture sur des machines à coudre. Ils confectionnent les vêtements et les accessoires de leurs rêves, on peut y faire des retouches, ou apprendre à recycler ses vêtements.

Les ateliers se font en duo parent-enfant, ateliers pas à pas, cours uniquement pour les enfants, il y a des stages pendant les vacances, vous pouvez y organiser une fête d’anniversaire sur le thème de la mode et de la couture.

A partir de 15€ pour 1h d’atelier, louer une machine à l’heure. Cliquez ICI pour les tarifs réduits avec RécréaNice.fr sur les ateliers, les stages et les anniversaires.

Découvrez le projet de Bochra Labidi créatrice de Sirius Mon Bar à Couture avec Aurore de recreanice.fr au micro France Bleu Azur de Quentin Lacrome :

Sirius, mon bar à couture est au 15 rue Georges Ville à Nice