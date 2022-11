Vacances de la Toussaint : Une nouvelle activité à Menton et dans le Pays Mentonnais

C'est nouveau, c'est fun : Le jeu d’aventure My Explore Bag

Nous voulions vous présenter un nouveau concept de balade, prendre le temps de visiter, en découvrant l’histoire et les curiosités d’un lieu au fur et à mesure d’un jeu qui se déroule à pied sur une demi-journée. C'est possible dans les Alpes-Maritimes avec 15 destinations à explorer sur le territoire de Menton, Riviera & Merveilles.

ⓘ Publicité

Vous êtes guidés par une appli mobile : My Explore Bag . Le smartphone se transforme en boussole numérique, et permet d’entrer les réponses aux énigmes, et vous "louez" un sac vrai sac d'explorateur rempli d'accessoires : carte, boussole, longue vue dans les bureaux d'information touristique de Menton et du pays mentonnais.

Ecoutez les explications d'Alix Kahlmann, Responsable Communication et Promotion à l'Office de tourisme communautaire de Menton Riviera et Merveilles :

loading

Location du sac : 15€ la journée dans les bureaux d’information touristique de Menton et du pays mentonnais. Conseillé à partir de 12 ans (un peu de marche, parfois du dénivelé dans les villages). Toutes les infos ICI