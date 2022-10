Vacances de la Toussaint : Voici 2 idées d'activités Halloween à Montauroux et au Cannet

Connaissez-vous le Vikings Parc à Montauroux ?

Nous sommes à deux pas du lac de Saint-Cassien, à la limite des Alpes-Maritimes. Bienvenu dans un parc de loisirs avec des attractions pour s’amuser en plein air en famille : Des filets-trampolines en hauteur entre les arbres, un parcours Aventure, des courses d'orientation adaptées aux plus petits pour faire connaissance avec la forêt, un mini-golf, du tir à l'arc, du lancer de hache (sur une structure gonflable), et un grand Laser game en forêt. Et des animations d’Halloween en ce lundi 31 octobre 2022.

Le Vikings Parc de Montouroux est ouvert tous les jours jusqu’à la fin des vacances (le dimanche 6 novembre 2022). Le tarif varie en fonction de votre taille de 8€ à 13€. Cliquez ICI pour avoir des tarifs réduits avec RécréaNice.fr

Le festival d’Halloween au Parc du Ranch du Cannet

Découvrez ce parc d'attraction dans le podcast France Bleu Azur du jour avec Aurore de recreanice.fr et Alexandre Fenech du Parc du Ranch au Cannet :

Le plus gros évènement Halloween de la Côte d’Azur est au parc du Ranch au Cannet, en plus de toutes les attractions habituelles, le parc a été entièrement transformé en repaire de sorcières et créatures d’Halloween. La décoration est bluffante et le programme des animations est terrible : parades d'Halloween, mascottes et méchants en déambulation, ateliers de création pour les enfants, spectacles, parcours effrayant dans une Maison Hantée, Labyrinthe des citrouilles pour les petits, un vrai Festival d’Halloween !

Ce lundi 31 octobre 2022 une terrible soirée de l’effroi avec des animations nocturnes, un laser-game zombies et un abominable cimetière vivant. Et le mercredi 2 novembre 2022 un après-midi spécial enfants avec un grand spectacle d’Halloween, une grande parade, des balades à poney, une distribution de bonbons et un spectacle du cirque Loyal sous son chapiteau.

L'entrée au parc du Ranch au Cannet est à 5€ jusqu’à 4 ans, et 8€ jusqu’à 13 ans. Cliquez ICI pour avoir le tarifs réduits avec RécréaNice.fr