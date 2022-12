Vacances de Noël : Connaissez-vous Bricks 4 Kidz à Menton, Nice et Antibes ?

Découvrez ce concept ludique avec des LEGO®

Bricks 4 Kidz® propose des ateliers éducatifs et ludiques, pour les enfants de 3 à 13 ans, et les adultes**,** avec les briques LEGO®. Le concept est de favoriser par le jeu l’apprentissage des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (S.T.E.M.). Les enfants construisent nos modèles exclusifs, créés par des ingénieurs et des architectes et accèdent ainsi à un programme éducatif de qualité, avec plus de 800 modèles exclusifs déclinés en 60 thèmes (forces de la nature, sciences de la vie, architecture…).

Bricks 4 Kidz® propose toute l’année à Nice, Menton et Antibes de nombreuses activités au sein de ses centres de créativité : ateliers LEGO®, DUPLO®, robotique junior ou avancée, stages vacances et fêtes d’anniversaire.

Réserver en ligne ou sur place pour 1 heure, pour la demi-journée ou pour plusieurs demi-journées. Atelier parent-enfant possibles. Des tarifs réduits sont sur Récréanice.fr