Vacances de Noël : Crèches ou Luna-Park ?

Le circuit des crèches Lucéram reste ouvert jusqu'à début janvier

La sortie incontournable pendant les fêtes de fin d’année à Lucéram, petit village perché de l’arrière-pays niçois. Pour la 25e année, plus de 450 crèches sont exposées sous les porches, sur les bords de fenêtres, dans les lavoirs, les vitrines, mais aussi dans les caves, dans les églises, dans les musées du village et jusqu’à la station de Peira-Cava.

Tout un parcours dans le village, que vous retrouvez en détails sur Récréanice.fr

Des crèches de toutes les tailles, depuis la plus petite dans une demi-noisette à la crèche dans une boite d’allumettes, dans un sabot de bois, dans des cougourdons ou des grandes voire très grandes crèches jusqu’à 10m de long. Le musée de la Crèche de Lucéram qui en compte le plus avec 170 modèles dans tous les styles.

Phénomène est parti à Noël 1996 à l’initiative de la présidente de la Maison de Pays, Christiane Ricort, qui avait exposé une grande crèche qui reproduisait le village avec plus de cent petits personnages, les célèbres santons. Les visiteurs étaient venus pas milliers, et depuis ce sont les habitants du village qui fabriquent eux-aussi chaque année leur crèche et leurs petits santons à partir de bois, d’argile, de cire et de toutes sortes de matériaux.

Les festivités se terminent par l’arrivée des Rois Mages le 2e dimanche après Noël (8 janvier 2023) avec une galette des Rois géante de 13m et un coffre rempli de pièces d’or en chocolat comme le veut la tradition.

Le Luna Park à Nice ouvert jusqu'au 2 janvier 2023

On profite de chaque minute jusqu’au dernier jour des vacances avec la grande fête foraine de fin d’année, ouverte sans interruption jusqu’à lundi soir au Palais des Expositions.

Une partie des manèges et des attractions est à l’extérieur, sur l’esplanade, mais la plus grande partie est à l’intérieur du Palais des Expos. Au total, plus de 130 stands et manèges pour tous les goûts et pour tous les âges.

Pour les petits : les manèges traditionnels, des pêches aux canards, des auto-tamponneuses pour les petits, des circuits sur des petites montagnes russes et des manèges à petites sensations pour les plus courageux.

Pour les plus grands : des attractions pour tous les goûts, du Tagada avec ses secousses d’enfer au combat spatial, des chenilles nouvelle génération qui décoiffent au Cinéma 7D, en passant par les dernières nouveautés en matière de sensations fortes qui vont vous faire perdre le sens de l’orientation ! Un vrai programme d’entrainement spatial !

Après les acrobaties et les loopings, un peu de réconfort avec les gaufres, les crêpes, les churros et les pommes d’amour.