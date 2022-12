Vacances de Noël : Les ateliers "Christmas Arts & Crafts" de Life Bloom Academy à Cagnes-Sur-Mer

Christelle Caucheteux Christmas Arts & Crafts chez Life Bloom Academy à Polygone Riviera : des ateliers créatifs proposés aux enfants tous les après-midi pendant que les grands terminent le shopping de Noël. Une activité proposée par Life Bloom Academy avec une pédagogie vraiment innovante puisqu’on voyage pendant l’atelier en parlant anglais et on exprime ses talents créatifs.

Life Bloom Academy propose des stages durant toutes les vacances scolaires pour les enfants et les ados afin de découvrir des méthodes pour apprendre, pour faire ses devoirs en autonomie, reprendre confiance en soi, en ses talents et même trouver son orientation pour les plus grands.

Des tarifs réduits avec RécréaNice.fr sur les stages vacances et les cours d’anglais après l’école toute l’année