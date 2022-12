Vacances de Noël : On vous dit où se trouve le glacier de Monaco ?

Le glacier de Monaco

Il ne s’agit pas d’un marchand de glaces mais d’un vrai glacier de l’île de Spitzberg dans l’océan Arctique qui porte ce nom en hommage à Albert 1er, le Prince navigateur et pionnier de l’étude des océans.

Noël au Spitzberg sur le port de Monaco. Thème hommage au Prince Albert 1er, qui avait organisé plusieurs expéditions scientifiques pour cartographier l’île de Spitzberg au début des années 1900. Le village de Noël nous emmène dans les décors du Grand Nord, avec des scènes animées, des ours polaires, des pingouins, des morses illuminés, et une forêt de 800 sapins naturels.

Le marché de Noël avec des chalets d’artisanat et des chalets gourmands, des manèges et des attractions pour les enfants, et une grande piste de rollers en plein air sur le même principe que la patinoire mais sans la consommation d’énergie. Venez avec vos rollers ou louez les rollers sur place, la Roller station vous prête le casque et les protections. Ouvert tous les jours jusqu’au 26 février 2023.

Découvrez l'escape-game à domicile

Des copains ou des cousins à occuper à la maison pendant les vacances, un anniversaire à organiser ? Pas besoin de se déplacer, l’escape-game s’installe chez vous, avec ses décors, ses accessoires et ses animateurs en costume sur le thème des plus grands films ou jeux d’aventure. Si vos enfants rêvent d’entrer à l’école des sorciers, de faire tomber les boyards, ou de marcher dans les pas des grands aventuriers, ils vont adorer le concept !

A domicile, dans un parc ou dans l’endroit de votre choix.

Pour 1h à 1h30 le tarif va de 150€ à 200€ pour un groupe de 6 joueurs, et une remise de 30€ sur toutes les formules avec Récrénice.fr