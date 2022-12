Vacances de Noël : Quoi faire à Villeneuve-Loubet pendant cette période des fêtes de fin d'année ?

Profitez des derniers jours d'activités de Noël à Villeneuve-Loubet

Il y a beaucoup d’activités et de spectacles pour les enfants encore pour cette deuxième semaine de vacances.

Mardi 27 décembre Village (5 €/enfant) Carte au Trésor de Noël organisée par l’Office de Tourisme de 13 h à 15 h

Mardi 27 décembre Salle Joseph Donon (7 €) Théâtre Jeune Public à 15 h « L’histoire de Babar, le petit éléphant »

Mercredi 28 décembre (8 €) Visite famille de la forteresse médiévale par l’Office de Tourisme à 10 h et 10 h 30

Jeudi 29 décembre Pôle Culturel Auguste Escoffier (5 €) Spectacle Jeune Public à 15 h « Bételgeuse, l’envoyée du ciel » par la compagnie Shootmi

2 séances cinéma de Noël à seulement 4€ la place pour les enfants et 7€ pour les adultes avec des films d’animation à l’affiche « Opération Père Noël » et « Enzo le Croco ». Et jeudi un spectacle pour enfants « Bételgeuse l’envoyée du ciel » au Pôle Auguste Escoffier.

Remonter le temps au Moyen-Age et à l’époque de François 1er à la Forteresse médiévale de Villeneuve-Loubet. Avec une guide en tenue d’époque, vous passerez par le pont-levis, le chemin de ronde, le parc du château et la cour intérieure et vous découvrirez tous les secrets de la forteresse et la vie de ses occupants. Visite adaptée aux enfants où on découvre les jeux de l’époque, et une cérémonie d’adoubement des chevaliers et des princesses. Tarif : 8€

Aller au musée Chagall avec les plus petits

Sandrine Cormault Visites créatives au musée Chagall : Comment visiter un musée avec de jeunes enfants et leur faire comprendre et peut-être aimer ce qu’ils voient ? Comment éveiller leur esprit créatif ? C’est le défi que relève la musée national Marc Chagall à Nice avec les visites créatives pour les enfants à partir de 4 ans.

Jeudi, vendredi et lundi à 15h30, découverte de la gravure sur le thème de l’Odyssée, des Fables de La Fontaine ou de La Flûte enchantée.

Tarif atelier : 4€ pour les enfants et 5€ pour le 1er parent accompagnateur.