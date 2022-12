Vacances de Noël : Théâtre l’Alphabet à Nice pour emmener vos enfants voir leur premier spectacle

Les animations de Noël à Nice

Une balade de Noël au centre-ville de Nice. Le Village de Noël est installé au Jardin Albert 1er avec les manèges et structures de jeux pour les enfants mais aussi les spectacles de contes, magie, marionnettes et musique tous les après-midi jusqu’au Jour de l’An. La Maison de Père Noël et son atelier de fabrication des jouets où les enfants pourront rencontrer le Père Noël et lui remettre leur précieuse lettre jusqu’à samedi. Ils pourront aussi se faire maquiller par les lutins de La cabane à sucre.

Marché de Noël avec ses 50 chalets et ses parfums de gaufres, de pain d’épices et de chocolat et son incontournable Grande Roue : pour avoir le plus beau point de vue à 360° sur toute la ville, la baie des Anges et les montagnes enneigées.

Allez voir les illuminations de la place Masséna et celle du miroir d’eau, et rendez-vous place Rossetti dans le Vieux-Nice pour découvrir les 17 automates grandeur nature de la crèche géante Lou Présépi. Enfin terminez par la place Garibaldi et son sapin géant illuminé.

La bonne idée de sortie en famille, toute l'année

Le Théâtre l’Alphabet à Nice , le lieu parfait pour emmener ses enfants voir leurs 1ers spectacles toute l’année, petite salle chaleureuse, les spectacles sont très vivants et très variés, le public est proche des comédiens, vraie interaction avec les enfants qui peuvent participer pour aider les héros dans leurs aventures.

Programmation spectacles de Noël « Il faut sauver le Père Noël », « La sorcière de Noël », « Inspecteure Bidouille et le Père Noël », « Un Noël archi-chouette »

