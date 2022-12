Vacances de Noël : Une exposition gratuite à Nice et des séances de cinémas à 5€ à Saint-Laurent-Du-Var

Hokusai, Poème de Yamabe no Akahito, série Cent poèmes expliqués par une nourrice, 1835-1836. Estampe de brocart (nishiki-e), 26,3 x 38 cm.

Pourquoi visiter la nouvelle expo du Musée des Arts Asiatiques de Nice ?

Déjà pour le lieu, le Musée des Arts asiatiques de Nice est tout en formes géométriques il a l’air de flotter sur le lac du parc Phoenix.

Car il y a un véritable engouement aujourd’hui chez les enfants pour la culture asiatique et les mangas. Une visite qui leur permet d’apprendre beaucoup de choses sur les origines, les mythes et les symboles de la culture asiatique. Un petit guide rigolo pour les plus jeunes est à télécharger sur le site du musée pour faire la visite en s’amusant.

Cette visite va vous faire traverser les grandes dynasties chinoises à travers des objets couleur de jade, des statuettes, des robes et des étoffes, parcourir les grandes époques du Japon avec ses rouleaux de papier, ses paravents et ses objets laqués. Le voyage continue en Inde avec ses couleurs, ses sculptures typiques et des ornements de palais indiens, et un dernier espace présente les pays du sud-est asiatique, du Cambodge à l’Indonésie.

Il y a une exposition évènement en ce moment, elle est consacrée à Hokusai, le maitre de l’estampe japonaise, appelé « le fou de dessin ». Vous pourrez voir le chef d’œuvre « La Vague », et les paysages du Mont Fuji et du Japon.

Vous pouvez aussi réserver votre visite spéciale famille, votre atelier de calligraphie, de linogravure.

Le programme complet est sur Récréanice.fr

Ah, le plus important, l'entrée du musée des Arts Asiatiques est gratuite.

Les animations de Noël à Saint-Laurent-du-Var

Le village magique de Noël est installé au Parc Layet de Saint-Laurent-Du-Var et les chalets du marché de Noël sont sur le parvis de la mairie. Des décors et des animations vraiment magiques attendent les enfants tous les jours, mais aussi spectacles, des films et même des tempêtes de neige !

3 univers ont été recréés avec de superbes décors et des animations gratuites : « Noël à la Montagne » avec une animation Surf des neiges et une patinoire écologique, « Noël gourmand » avec un tobogan bonbon, un labyrinthe sensoriel et des décors sur le thème de la gourmandise sous une bulle géante, « Noël aux merveille » un petit train emmènera les enfants dans des décors magiques inspirés d’Alice au Pays des Merveilles.

Spectacles de Noël : comédies musicales avec une troupe de danseurs et chanteurs sur scène et les héros préférés des enfants dans de grandes aventures.

Séances de cinéma au théâtre Georges Brassens avec les grands films d’animation à l’affiche à seulement 5€ la place

Lundi 26 décembre 2022 à 15h : « Enzo le Croco »

» Mercredi 28 décembre 2022 à 15h : « Le Chat Potté 2 »

» Jeudi 29 décembre 2022 à 15h : « Avatar 2 »

» Vendredi 30 décembre 2022 à 15h : « Ernest et Célestine, le voyage en Charabie »

Ouvert tous les jours jusqu’au 30 décembre, le programme complet est sur recreanice.fr