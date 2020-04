Vacances de printemps à la maison : RécréAmômes les bonnes idées pour s'occuper !

Voici des idées d’activités 100% locales, que Laure, maman confinée et rédactrice en chef du magazine RécréAmômes, a repérées pour vous. On visite, on joue et on éveille sa curiosité en famille. Place aux découvertes de nos Pays de Savoie et de leurs trésors, depuis la maison !

Confinement oblige, on ne peut pas sortir de chez nous et les structures, que nous aimons visiter habituellement, sont fermées. Alors qu’est-ce qu’on fait sans bouger de chez soi ? On part sur les traces des animaux…

Jeu de piste dans la réserve nationale naturelle de Passy ! Et si on élevait notre connaissance de cet espace naturel de Haute-Savoie, le Mont-Blanc en toile de fond ? Lucie Rousselot, nous emmène sur les traces de ses habitants à poils avec son jeu de piste : « Chamois bouquetin & compagnie, la montagne sur le bout des doigts ». Découvrez ces ongulés de montagne et ces grands herbivores qui ont des sabots au bout de leurs pieds. Vous connaissez le Chamois et le Bouquetin, emblématiques de nos massifs. Mais êtes-vous sûrs qu’ils vous ont livré tous leurs secrets ? Il suffit de télécharger le livret de jeu (9 pages) ici ainsi que des petits panneaux à disperser dans la maison après les avoir découpés (mission des parents). Réponse aux énigmes à la fin des vacances.

On découvre l’oiseau star de nos montagnes : le Gypaète barbu

Voici 4 ressources pour découvrir le plus grand rapace de nos montagnes des Pays de Savoie : ⦁ Un tuto cocotte en papier proposé par les animatrices nature de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc :

⦁ Un focus complet sur lui

⦁ Pour découvrir les couples de Gypaètes de Savoie, retrouvez toutes les informations ici ⦁ Découvrez également l’histoire « l’œuf de Gygy », un album 100% local des Editions Boules de Neige (Chambéry), illustré par Elodie Balandras (Chablais), et dont la lecture est offerte par Sonia de la bibliothèque de Marnaz...

Une belle histoire à lire et écoutrer - Editions Boule de Neige

On découvre les sites du patrimoine en s’amusant.

Le professeur Galet, nous explique la formation des pierres utilisées dans la construction de l’Abbaye d'Aulps dans une vidéo ludique et pédagogique.

Du côté de Cruseilles… le nom d’un monument emblématique de ce territoire Alter Alpa est à découvrir avec un jeu de piste virtuel. Premier indice livré ici. Le deuxième indice se trouve dans cette vidéo.

Un jeu de piste pour redécouvrir notre territoire - Alter Alpa

Coloriages, puzzles et autres jeux sont proposés par les équipes de médiation du Pôle Culturel d’Abondance, Abbaye et Maison du Fromage Abondance. Ils rivalisent d’imagination pour vous proposer tout un panel d’activités à réaliser en famille.

Musées confinés, musées connectés : jouons avec les collections !

Depuis le début du confinement, l’équipe du Musée Alpin de Chamonix propose des jeux (7 différences, puzzles…) pour découvrir en s’amusant les trésors de notre patrimoine. Dernier en date proposé : « La Savoie en puzzle » : imprimez, découpez et jouez avec ce puzzle en version 13 à 36 pièces Le saviez-vous ? Nous devons l'invention du Puzzle à John Spilsbury, cartographe, graveur mais aussi pédagogue ! Vers 1760, soit 1 an avant le rattachement de la Savoie à la France, il a eu l'idée de découper des cartes de différents pays du monde pour apprendre la géographie de façon ludique ! Suivez les jeux proposés sur la page facebook

Objet mystère !

Le responsable des collections d’Ethnologie du Musée-Château d’Annecy a un doute sur l’identité de cet objet énigmatique trouvé dans les réserves car son marquage d’origine s’est effacé. Il vous est proposé de l’aider. S’agit-il d’un objet donné par le Syndicat national du Décolletage de Cluses, d’un appareil ayant appartenu au Monastère de la visitation à Annecy, d’une presse à reblochon de la fruitière de Thônes ou d’une poinçonneuse de diligence d’Annemasse ?

On expérimente et on bricole !

Avis aux mômes éclairés ! La Turbine sciences (Cran-Gevrier) propose des expériences simples et scientifiques à faire par les enfants, désormais également en vidéo. Deux sont d’ores et déjà prêtes à être testées chez vous : « Fabrique ton rotocoptère » et « Fabrique ton moulin à vent ». La Turbine sciences propose 3 autres expériences en famille avec un pas à pas et plein d’autres ressources pour éveiller nos petits curieux !

On bricole avec la nature

L’Ecomusée du Bois et de la Forêt (Thônes) vous propose d’éteindre vos écrans un petit instant et de regarder par la fenêtre, voire sortir dans votre jardin pour ceux qui ont le privilège d’en avoir un… Admirez le vivant autour de chez vous : le zip zap du puillot (un oiseau) ou les gros mollets des abeilles faisant leurs réserves de pollen. Nous sommes invités à un retour aux sources en dessinant et peignant aves des éléments naturels : véroniques, violettes, primevères et pissenlits… Il y a fort longtemps, les Femmes et les Hommes Préhistoriques, comme à Lascaux ou Chauvet, laissaient les premières traces de l’œuvre et de la grandeur humaine dans des grottes, en dessinant avec des éléments naturels…Suivez les bonnes idées de l’Ecomusée du Bois et de la forêt.

Fabriquer un abri à insectes !

C'est ce que nous propose L’Ecomusée Paysalp, (Viuz en Sallaz) pour ceux qui ont un jardin. Il permet d'attirer et d'héberger les insectes pollinisateurs ou auxiliaires (abeille solitaire, bourdon, syrphe, coccinelle, perce-oreille...) très utiles au jardin pour favoriser la biodiversité, polliniser les fleurs ou encore éliminer naturellement les parasites qui attaquent les végétaux. Vous trouverez ce dont vous avez besoin en recyclant chez vous ou autour de chez vous. Retrouvez tous les conseils ici et le Tuto là.

Un joli petit hôtel pour nos insectes - Ecomusée Paysalp

Un joli petit hôtel pour nos insectes - Ecomusée Paysalp

Les animatrices nature de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc proposent 2 rendez-vous hebdomadaires les mardis et vendredis. Elles concoctent des activités à faire à la maison pour en apprendre plus sur l’environnement : l’aspi à insectes, la bataille des champignons, par exemple.

On joue !

Nathalie des médiathèques Albertville-Ugine propose un bon plan : imprimer à la maison le jeu « Bandido » et jouer en illimité ! L’éditeur de jeu de société Helvetiq offre une version gratuite « Print & play » de ce jeu qui permet au passage de réviser en famille les gestes barrières à ce satané coronavirus. Jeu à télécharger

Au rayon jeux, toujours un gros coup de cœur pour le jeu de l’oie version savoyarde « Le Dahu », à fabriquer soit même proposé par Codon Tourisme et réalisé par l’atelier Contrefish (Sallanches).

Résoudre des énigmes encore et toujours avec… L’atelier des Enigmes, le premier escape game d’Annecy. 11 énigmes déjà en ligne et à résoudre avec les enfants dès 8/10 ans ! Enigme n°11 : vous allez résoudre une mini enquête de Pâques et essayer de retrouver la mascotte qui voyage, et cela en apprenant des choses…

On joue avec la marmotte (qui se demande bien pourquoi elle ne voit personne en montagne !), avec un mot-croisé proposé par Sixt-Fer-à-Cheval Tourisme, et à imprimer ci-dessous.

La Grille de mots croisés de La Marmotte - Sixt-Fer-à-Cheval Tourisme

Les définitions sont ici

On met de la couleur !

Au rayon coloriages 100% Pays de Savoie ! Durant les vacances de Pâques, Caroline Koehly partage un coloriage par jour ! L’illustratrice du livre-cd « l’incroyable histoire du Gypa » édité par Asters, le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, nous donne rendez-vous tous les jours sur facebook vers 9h pour découvrir avec nos enfants enfant une espèce rare ou commune des Alpes. Elle a déjà commencé à publier un coloriage du Hibou moyen-Duc et du Gypaète barbu, l’emblématique rapace des Alpes.

Amusons-nous avec les couleurs - Caro Koehly

D’autres coloriages 100% locaux à imprimer, dont nous avons déjà parlé, offerts par Le Parc National de la Vanoise, Mim & Play Explore et Charlie Adam de Bungalow graphic pour découvrir nos montagnes.

5 autres coups de cœur… de plus loin mais tellement chouettes !

On fait voler nos avions !

À défaut de pouvoir prendre l'avion pour partir en vacances, voici 44 modèles d’avions en papier avec des instructions très détaillées pour s'amuser avec les enfants...

44 avions en papiers à fabriquer soi-même !

On fait son cirque !

Le magazine « Georges » (magazine ludique pour les 7-12 ans) et « Graou » offrent gratuitement plein d’autres ateliers créatifs à piocher. Coup de cœur pour le mini-cirque à découper, que vous pouvez retrouver en téléchargement ici.

On fait son cirque à la maison ? - Magazine Graou - Maison Georges

On va à l’Ecole…des Loisirs !

L'École des Loisirs offre chaque jour à 9h des activités pour vos enfants, des lectures pour s’évader, des héros et d’illustres auteurs pour égayer votre quotidien.

On se cultive avec Hello Maestro !

"Il était une fois..." l’homme, l’espace, la vie, les explorateurs, notre terres : des séries que nous avons adorées nous les parents et que nous pourrions partager avec nos enfants confortablement installés sur notre canapé.

On plonge dans l’Histoire !

Avec TV5 Monde et les Editions ''Quelles Histoires'', découvrons d’illustres écrivains, en images, dans des vidéos d’animation documentaires adaptées aux 6-10 ans. Et si on faisait connaissance avec Antoine de Saint-Exupéry par exemple ?

En bonus, nous vous recommandons de télécharger le guide pour les familles édité par Radio France : https://www\.radiofrance\.fr/sites/default/files/2020\-03/RF\_GuideFamille\_web1\.pdf

A suivre également : les recommandations du Petit Chambérien

Ateliers créatifs, cuisine, chant, yoga, méditation et pilates en famille... sont à dénicher dans les deux premiers articles publiés précédemment, samedi 4 avril et samedi 11 avril et d’autres idées sur le Facebook de RécréAmômes.

Belles vacances à la maison ! #restezchezvous !