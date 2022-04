Découvrez la 12ième édition de la Biennale Internationale du Design de St Etienne du 6 avril au 31 juillet.

France Bleu Saint-Etienne Loire vous fait vivre tous les jours les temps forts de cette nouvelle édition de la Biennale.

Rendez vous sur France Bleu Saint-Etienne Loire pendant l'Happy Hour, Le Baladeur, les moments "culture"... Et tous les vendredis à 8h45 France Bleu Saint-Etienne Loire vous propose "le petit Journal de la Biennale"

Depuis 2019 les équipes de la Cité du design travaillent sur le thème des bifurcations, accompagnées par le territoire stéphanois et de nombreux acteurs culturels nationaux et internationaux. Ce thème explore les pistes des changements sociaux profonds que la crise sanitaire rend d’autant plus sensibles.

A cet instant, le design bifurque lui aussi dans son mode d’agir : il sait parfaitement dessiner les objets du confort. Désormais, il anime les controverses techniques, il outille ses partenaires de méthodes de conception collaboratives, il crée des plateformes ouvertes pour accueillir dans le projet des tiers-acteurs. Ce new design matérialise dans la société en crise les nouvelles formes de la sobriété, de l’altérité, de la démocratie et du rapport au vivant. Cet outil, né du capitalisme industriel, est probablement en train de devenir l’outil des bifurcations, à condition qu’on le soumette à la critique de tous les publics, qu’on le mette en débat dès maintenant, pour mieux le solliciter : c’est l’enjeu de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne des Bifurcations.

La biennale est construite autour d’expositions et de partis pris forts autour et sur le design. Elle valorise la création contemporaine accessible à tous les publics dans une ambiance festive rythmée par des événements, des visites et des ateliers.

le site officiel