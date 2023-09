VIDEO - "Belles Bêtes" L'exposition temporaire de la Cité de la Préhistoire de l'Aven d'Orgnac

L’exposition « Belles Bêtes » met en résonnance les représentations animales des artistes du paléolithique et les images du photographe animalier Guillaume MAZILLE.

L'ours dans l'exposition - Cité de la Préhistoire Aven d'Orgnac

On peut aborder cette exposition de plusieurs manières. D’un point de vue esthétique d’abord, puisque les dessins issus des grottes Chauvet, Cosquer, de Limeuil (Dordogne) ou encore d’Altxerri en Espagne montrent des détails d’une précisions extraordinaires, comme les photos de Guillaume MAZILLE, mais on peut l'aborder également d'un point de vue plus scientifique.

Pingouins de la grotte Cosquer à Marseille - Pingouins_Cosquer_2_Kleber_Rossillon_Region Provence-Alpes-Cote d_Azur

Photos de manchots © Radio France - Guillaume MAZILLE , photographe du vivant

Pour le photographe Guillaume MAZILLE, les hommes des cavernes avaient une connaissance de l'animal bien plus fine que lui.

Loups en train de pêcher dans une rivière en Alaska, - Guillaume MAZILLE

BELLES BÊTES ! L’art animalier d’hier et d’aujourd’hui EXPOSITION TEMPORAIRE 2023-2024

Aven d’Orgnac - Grand Site de France Cité de la Préhistoire 07150 ORGNAC-L’AVEN : orgnac.com

Guillaume MAZILLE, photographe du vivant : mazprod.com