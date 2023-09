[ VIDéO] Les pelouses sèches en Drôme Ardèche

Rien à voir avec un carré de verdure dans un jardin, les pelouses sèches sont des formations végétales rases, composées de plantes herbacées vivaces qui se développe dans des conditions très particulières.

Exemple de pelouses sèches à Banne dans le sud Ardèche - CEN Rhône-Alpes Antenne Ardèche Drôme

Papillons, oiseaux, reptiles, mousses, lichens, orchidées, tulipe, crocus... Ces exemples d'espèces végétales et animales sont liées à ce type de milieu plus ou moins ouvert et peu colonisés par des arbres et arbustes. Si la valeur patrimoniale des pelouses sèches est indiscutable les enjeux pour leur maintien vont bien au-delà de la préservation de la biodiversité, protection contre les incendies, beauté des paysages ou ressources agricoles.

La Tubéraire à gouttes ou Tuberaria guttata sur Le Gargousson en Ardèche - CEN Rhône-Alpes

Il existe trois types de pelouses sèches dont celles que l’on qualifie de semi-naturel, celles issues des usages agricoles et plus particulièrement de l’élevage. La fréquentation par des troupeaux permet à ces milieux de ce maintenir et apporte naturellement aux animaux ce dont ils ont besoins.

Pelouses sèches et pâturage - CEN Rhône-Alpes

Les pelouses sèches, un patrimoine culturel et paysager à préserver !

