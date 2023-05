[VIDEO] Les pollens, comment les reconnaitre ?

Ça fait bien longtemps que l’homme étudie cette organisme fécondateur minuscule, des siècles avant JC, l’arrivée du microscope au 17e a été un tournant évidemment, la mise au point d’une nomenclature, d’un classement méthodique au 18e en est un autre, puis l’étude des charbons au 19e a contribué à l’essor de l’analyse pollinique mais c’est seulement en 1944 que le terme de palynologie est créé et définie, aujourd’hui les activités scientifiques et pratiques de l’étude des pollens sont importantes, l’acquisition des connaissances aussi.

Identification des grains de pollen, Comptage. - Jacqueline ARGANT - Palynologue

On trouve des pollens dans tous les milieux, terrestres ou aquatiques. Le prélèvement par carottage où en colonne doit donc se faire avec précaution et le traitement en laboratoire est inévitable pour éliminer le maximum de composants afin de conserver si possible que les pollens.

Prélèvement des échantillons par carottage à la sonde russe - Jacqueline ARGANT - Palynologue

L’étude des pollens, a démontré que la coque de ces organismes pouvait résister, sous certaines conditions, à la décomposition et nous transporter à l’époque, pour faire simple, où les premiers êtres terrestres sortent de l’eau.

Condition de conservation du pollen selon le milieu - Jacqueline ARGANT - Palynologue

Des liens pour aller plus loin :

Bibliographies et publications de Jacqueline ARGANT : lampea.cnrs.fr

La palynologie et l'INRAP : inrap.fr

Vous pouvez consulter le site du GRAL (Groupement archéologique de la Loire). L’article « palyno » de Jacqueline Argant est dans le dernier bulletin n° 32 (2022°, celui-ci n’est pas consultable en ligne. Par contre il y a la marche à suivre pour le commander, il explique de manière simple LA PALYNOLOGIE, connaissance de l'environnement du passé, bonne lecture ;-) : archéogral-loire.asso.fr