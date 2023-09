[VIDéO] Les tourbières du Parc des Monts d'Ardèche

Appelées localement "sagnes" ou "narces", les tourbières sont des zones humides à préserver. Damien COCATRE est chargé de mission des sites Natura 2000 Tourbières de Saint-Agrève / Secteurs des sucs gerbier et Mézenc et de l'Espace Naturel Sensible Monts gerbier et Mézenc.

"La tourbe est une matière végétale fossile pauvre en oxygène où la décomposition des matières organiques est ralentie". Muséum national d'Histoire naturelle Tourbière de La Rochette - Vanessa NICOD - Parc naturel régional des Monts d'Ardèche "Extrêmement localisées, ce sont des joyaux qui abritent des espèces spécialisées, que l'on ne rencontre dans aucun autre type de milieu". Les tourbières du parc naturel régional des Monts d'Ardèche Libellule, Petit nymphe au corps de feu - Parc naturel régional des Monts d'Ardèche Les Tourbières sont fragiles et les effets du dérèglement climatique depuis plusieurs années ont un impact sur elles. Il existe heureusement des solutions pour les protéger voir les restaurer quand c'est possible. Chaque année, depuis 2017, La fête des tourbières a pour objectif de faire découvrir ce patrimoine naturel Initiée par le Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes elle est aujourd'hui portée par de nombreuses structures.