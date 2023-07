[VIDEO] Saint-Montan, du sable dans la garrigue.

C’est un décor habituel pour cette Ardèche méridionale, des calcaires qu’on appelle Karst avec en profondeur : des grottes, des avens et en surface cette végétation si typique : chênes vert clairsemés, cades, quelques buis ayant résisté à la pyrale, du thym, en un mot la garrigue !!! Pourtant parmi ces petites collines, certaines n’ont rien à voir avec un paysage calcaire. On y voit des grands pins, et même des châtaigniers, en un mot, une végétation tout autre.

