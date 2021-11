Ville et Handicap à Toulouse : on vous dit tout

Sami El Gueddari, gagnant de "Danse avec les stars" en 2019 sur TF1 est un nageur handisport spécialiste du 50 m et 100 mètres nage libre et parrain des rencontres Villes et Handicap de Toulouse du 15/11 au 28 novembre 2021. 15 jours d’événements festifs, culturels et inclusifs.