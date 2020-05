On vous aide : comment faire des divisions !

C'est la bête noire des parents d'enfants à l'école primaire pendant ce confinement : la division ! Comment l'expliquer, calmement, lorsqu'on ne l'a pas pratiquée posée depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'on ne sait plus comment faire?

Qui ne s'est pas arraché les cheveux ses derniers jours... A envoyé un courriel désespéré à la maîtresse... A dit : "Euh... Attends 30 secondes!", et est allé donner un coup d’œil à une vidéo Youtube ? Ne dites pas non, on sait que vous aussi, vous séchez sur les divisions ! Elles sont pourtant au programme dès le CM1... Mais quand on ne les a pas posées depuis 20-30 ans, et même après des études secondaires... C'est souvent le trou noir !

Alors pour vous éviter de passer des heures à trouver la bonne méthode (oui celle qu'apprend vos enfants, pas la votre qui commence à prendre de l'âge), on vous donne les bonnes astuces de Camille Gléran, qui enseigne en CM dans le Finistère :

Connaître ses tables

Il est d’abord nécessaire de connaître ses tables. Connaître ses tables ce n’est pas savoir les réciter, c’est savoir résoudre des tables à trous (5 x… = 35) par exemple ou encore en 1 minute être capable de répondre à 15/20 questions autour de toutes les tables. Ensuite, il faut savoir qu’avant de travailler la technique opératoire, en classe, en général, on a approché le sens division avec le calcul mental et en problèmes.

Pratiquer le calcul mental

On passe par une phase de calcul mental. D’abord avec les multiplications à trou :

4 x … = 12 donc 12 : 4 = …5 x … = 20 donc 20 : 5 = …

Puis on passe aux divisions avec reste toujours en calcul mental : 13 : 3 = 4 reste : 123 : 5 = 4 reste 3

Cela permet d’approcher la recherche d’un dividende le plus proche possible du nombre (13 : 3 = 3 reste = 4 c’est juste, mais ce n’est pas intéressant pour l’approche de la division…)

Comprendre que la division, c'est le contraire de la multiplication

Grâce à cela, les élèves ont compris que la division était l’opération inverse de la multiplication et que résoudre une division, c’est résoudre une multiplication à trou.

En parallèle, en problème, on a abordé la division comme un partage équitable et maximal (partager 1 453€ en 3 gagnants par exemple : chacun aura 484€ et il restera 1€). Il est important au départ de bien se rappeler cela, ça évite les erreurs. Si j’arrive à : chacun aura 480€ et qu’il reste 13€, j’ai un problème. En effet, c’est dommage de laisser 13€ à la fin non partagés… Mon reste doit donc être plus petit que mon diviseur. Ensuite, on passe à la technique opératoire expliquée

Mettre des mots... sans s'énerver

L’important c’est de verbaliser avec les enfants, de bien se dire que c’est une technique complexe et qui nécessite un temps d’acquisition et donc de la patience. On peut entamer la division à deux, montrer puis laisser l’enfant continuer pour faire venir les étapes.La technique a besoin d’être beaucoup entraînée avec des diviseurs simples au départ : 3, 4, 5.

La technique est complexe et l’enfant aura besoin de temps pour se l’approprier et mémoriser le "récitatif" comme une poésie.

A l’oral il faut verbaliser : Pour 1453 : 3

Je commence à partager les milliers

Je ne peux pas partager 1 en 3, je vais donc partager 14 en 3, qu’est-ce qui dans la table de 3 se rapproche de 14 ? J’ai 3 x 4 = 12 ou 3 x 5 = 15, je ne peux pas distribuer 15 centaines puisque je n’en ai que 14 donc c’est 3 x 4 = 12

Je mets le 4 au quotient, 4 fois 3 = 12, j’écris 12 sous le 14 et je pose la soustraction. Il me reste 2.Je descends le 5 des dizaines. J’obtiens 25 dizaines que je partage en 3. Dans la table de 3, qu’est-ce qui se rapproche de 25 ?… "

En classe, on fait beaucoup de divisions ensemble pour que cette « poésie » rentre petit à petit pour tous. A la fin de la division, je conseille deux vérifications : est-ce que mon reste est plus petit que mon diviseur ? Est-ce que j’ai bien "descendu" tous les chiffres du dividende ?

Et je rappellerai bien ceci

En CM1 et au début du CM2, on ne voit pas de division à virgule . On s’arrête avec un reste.

. On s’arrête avec un reste. Au départ, on pose les soustractions dans la division parce que ça fait trop d’étapes à mentaliser sinon.

Vous avez encore huit jours pour travailler et briller auprès du professeur de vos enfants!