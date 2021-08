Vous allez faire du vélo au Stadium de Toulouse ce dimanche 5 septembre avec le VéloTour

Velotour est une fête unique en France autour d’une balade insolite à vélo à allure libre et accessible à tous. Dans une ambiance de festival urbain, découvrez toutes les facettes d’une ville en visitant à vélo des sites souvent fermés au public, décalés, inconnus ou encore incontournables. Tout au long du parcours des animations vous sont proposées, passage dans les sites en musique, dégustations, ravitaillement et animations proposées par les partenaires de l’événement.

A Toulouse, 5 000 participants sont attendus !

Créé en 2006 à Dijon, Vélotour a lieu dans 10 villes en France en 2021 ! Les parcours changent chaque année, c’est donc l’occasion unique de (re)découvrir son territoire ou de découvrir une nouvelle ville le temps d’une balade entre 2 et 3h accessible à tous. Depuis la création de l’événement, plus de 600 sites ont été visités à vélo ! Parmi les plus célèbres ? Roland Garros, l’Orange Vélodrome, la Cité des Sciences, le Stade Océane, le FRAC Centre, le Stade du Hainaut, les Imprimeries de la Provence, le Zénith de Dijon, le Palais des Ducs, le Hangar 14, La Philharmonie, la Cité de la Gastronomie de Dijon …

Sortez les déguisements

Pour participer au vélotour, on vient déguisés ! C’est l’occasion unique de participer pleinement à la fête et de s’amuser entre amis ! Des cadeaux à gagner pour les plus audacieux et une ambiance de folie sur la scène ! Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie et le signe de reconnaissance du meilleur de la région, qui signe 10 000 produits dont plus de 6 000 vins. Rendez-vous à Toulouse ce dimanche 5 septembre 2021.