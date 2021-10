Willy Rovelli et Les Toulousains dans Circuit Bleu, Côté Culture

Joyeuse bande sur France Bleu Occitanie. Des sourires et de la bonne humeur avec Willy Rovelli qui est sur la scène de la Comédie de Toulouse ce samedi 16/10 à 19h30. Les Toulousains (Fred, Mélissa et Pat) annoncent aussi l'ouverture du Studio 55 de Toulouse le 10/11.

Chaque jour à midi, "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission" avec Willy Rovelli et sa bande sur France Bleu. Ce vendredi, depuis Toulouse, il anime son émission nationale dans les studios de France Bleu Occitanie avec Guy Garcia (saucisse de Toulouse) et Michel Sarran (Chef 2 étoiles). Dès le matin, l'humoriste est venu dans notre Circuit Bleu à l'occasion de son spectacle "N'ayez pas peur" à la Comédie de Toulouse à 19h30 ce samedi 16 octobre 2021.

A nos côtés, les Toulousains. 200 000 spectateurs depuis 10 ans avec pas moins de 8 spectacles. 50 millions de vues sur le web. A l'occasion de l'ouverture prochaine du Studio 55, quartier Montaudran à Toulouse, Mélissa, Fred et Pat sont venus évoquer leur actualité et les premières représentations programmées dès le 10 novembre 2021.

A l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, nos invités se sont prêtés au jeu du lavage des mains réglementaire dans les WC de France Bleu Occitanie, en direct.

Avant d'évoquer la gastronomie dans Circuit Bleu, Côté Saveurs, nos invités ont aussi aider le jardinier France Bleu Occitanie Guillaume Adam pour créer un terrarium maison.