France Bleu Champagne-Ardenne lance l'opération Boîtes Solidaires pour les Restos Bébés du Cœur.

France Bleu Champagne-Ardenne lance l'opération boîtes solidaires de Noël à destination des Bébés des Restos du Cœur.

Tout au long du mois de décembre, nous vous invitons à réaliser une boîte "cadeau de Noël" pour les enfants de 0 à 3 ans, fille ou garçon.

La boîte, doit être en bon état, jolie, identifiée fille ou garçon avec l'âge correspondant et se composer de :

1 produit d'hygiène bébé neuf (couches, lingettes, crème, lait de toilette etc ...)

1 vêtement neuf

1 jouet neuf

1 petit mot chaleureux de Noël (pas obligatoire)

Vous pouvez venir déposer vos boîtes à France Bleu Champagne-Ardenne, 28 boulevard Joffre à Reims, entre 7h et 12h et entre 14h et 18h en semaine ou entre 7h et 12h le week-end.

Les boîtes de Noël pour les Bébés des Restos du Cœur, c'est avec France Bleu, c'est surtout avec vous !

Faites aussi vos dons sur le site des Restos Bébés du Cœur