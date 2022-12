Balance Horoscope 2023 : votre vie prend un nouveau tournant

2023, une année très valorisante. En fin d’année, sur le plan relationnel, votre vie aura pris un nouveau tournant. Dès juin, vous chérissez votre vie spirituelle, et matérielle.

ⓘ Publicité

Balance : côté cœur en 2023

Année idéale pour partir, si côté job, côté couple, ça ne le fait plus. Également, et surtout, année idéale pour vous unir, faire la rencontre de votre vie, et tout (re)commencer !

Balance : côté travail en 2023

Peu à peu, vous trouvez votre rythme de croisière, et il vous est permis d’accéder au poste rêvé.

Balance : côté finances en 2023

À partir de juin, un enjeu. Et vous relevez le défi avec brio.

Balance : côté forme en 2023

Du mieux ! N’écoutez pas trop les conseils d’autrui, faites confiance à ce que vous éprouvez, à votre intuition.

Balance : la bonne période de l'année 2023

Les six premiers mois de l’année, captivants, à condition bien sûr de vous montrer conciliant… Mais vous savez faire !

Découvrez l'horoscope 2023 des autres signes

Gagnez votre horoscope personnalisé

Votre thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, Catherine Viguié, l'astrologue de France Bleu, a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité.

Jouez avec France Bleu et tentez de gagner votre carte du ciel , personnalisée par Catherine Viguié.

À lire aussi JEU - Gagnez votre horoscope 2023 personnalisé par Catherine Viguié

Votre horoscope au quotidien

🌙 Signe par signe tous les matins, Catherine Viguié vous dévoile votre horoscope du jour sur France Bleu . L'horoscope est disponible gratuitement en podcast.