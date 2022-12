Cancer Horoscope 2023 : de bonnes nouvelles en vue

Jusqu’à la mi-mai, vous œuvrez afin d’améliorer votre existence, tant dans votre vie personnelle, que socio-professionnelle. Ensuite, youpi ! De bonnes nouvelles en vue, avec un projet qui prend vie.

Cancer : côté cœur en 2023

À la recherche d’un nouvel équilibre... À partir de mai, tout prend sens, en amitié, en amour, avec les enfants aussi.

Cancer : côté travail en 2023

Vous aspirez à davantage de reconnaissance sociale. Vous avez du talent, un talent pour un job particulier ? Foncez !

Cancer : côté finances en 2023

De juin à octobre, la belle vie… ou presque. Pour un motif, précieux à vos yeux, vous investissez.

Cancer : côté forme en 2023

Les six premiers moins de l’année ? Plus qu’attentionné, vous serez dévoué, corps et âme, à une cause, à un proche, sans vous oublier d’ailleurs !

Cancer : la bonne période de l'année 2023

En seconde partie d’année, une victoire possible est à savourer.

