Capricorne Horoscope 2023 : une année importante, voire décisive

2023 ne passera pas inaperçue, elle représente une phase de votre vie importante, voire décisive. L’évolution est liée à votre vie familiale et à votre habitation, à votre job parfois… Dès mai, tout est plus simple, plus aisé !

Capricorne : côté cœur en 2023

En seconde partie d’année, des moments inoubliables, créatifs, récréatifs, et en compagnie des personnes aimées. La vie affective est une priorité.

Capricorne : côté travail en 2023

Jusqu’à mars, vous êtes en pleine action, dans votre vie publique ou vie privée.

Capricorne : côté finances en 2023

Des opportunités dans ce domaine, de juin à octobre ! Entre plaisir d’acquérir, et de posséder, un certain goût du luxe, mais aussi beaucoup de générosité.

Capricorne : côté forme en 2023

Économisez vos forces jusqu’à mai, ensuite, vous serez le premier sur la piste de danse !

Capricorne : la bonne période de l'année 2023

Jusqu’à mi-février, vous êtes un parfait communicant, plus que convaincant ! Autre moment, cette fois-ci très valorisant pour votre ego (mai à décembre).

