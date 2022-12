Gémeaux Horoscope 2023 : de belles perspectives

Une année 2023 en deux temps. Jusqu’à mai, de belles perspectives, avec une place au soleil grâce à l’appui d’amis et de personnes influentes. Ensuite ? L’envie de vous ressourcer prime.

Gémeaux : côté cœur en 2023

Dès la mi-avril, et durant un mois, des occasions de partager des moments forts, avec qui vous voulez. Même chose dès la fin novembre !

Gémeaux : côté travail en 2023

Pour un motif personnel, jusqu’à fin mars, vous êtes fortement mobilisé.

Gémeaux : côté finances en 2023

Les possessions matérielles et spirituelles recueillent toute votre attention.

Gémeaux : côté forme en 2023

Dès le mois de mai, votre force consiste à faire confiance à la vie et à vos ressources intérieures.

Gémeaux : la bonne période de l'année 2023

Le succès arrive grâce à votre esprit d’équipe. Et vous le savourez, ô combien, au moins jusqu’à fin mai. De juin à octobre, à vous l’évasion sous toutes ses formes !

