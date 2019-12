Horoscope 2020 Bélier : vous menez à bien un objectif précieux à vos yeux

Bélier, en 2020 votre atout majeur est votre ambition. Un conseil : suivez-la !

Amour, travail, santé, finances... Découvrez en détails les prédictions de Catherine Viguié pour 2020.

Bélier : côté cœur en 2020

Votre vie affective n’est pas la priorité de l’année, mais vos proches, qui vous aiment fort, s’adapteront à votre belle évolution de vie.

Bélier : côté travail en 2020

Tout se passe, ou presque ! Vous changez de travail, vous trouvez un travail, ou vous êtes promu !

Bélier : côté finances en 2020

Avec des aléas dans ce domaine, avec davantage de hauts que de bas !

Bélier : côté forme en 2020

Comme vous ne compterez pas vos efforts pour obtenir le travail de vos rêves, il ne faudra pas oublier de bouger, d’entretenir votre forme d’une manière ou d’une autre !

Bélier : la bonne période de l'année 2020

Il y en aura deux, février à début mars, pour séduire et être séduit, et dès juillet, Mars, la planète guerrière, vous dope et développe votre capacité à vous dépasser jusqu’à la fin de l’année !

