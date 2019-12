Horoscope 2020 Cancer : vous vous engagez pour de vrai, ou bien, vous rompez les amarres

Né sous le signe du Cancer, découvrez votre horoscope pour l'année à venir. En 2020, grâce ou à cause de l’Autre, vous vous engagez pour de vrai, ou bien, vous rompez les amarres. Retrouvez en détails les prédictions de Catherine Viguié sur France Bleu.

Cancer, en 2020 votre atout majeur est le relationnel. Dans la sphère privée comme dans celle de la vie publique, vous êtes à l’écoute des désirs de l’autre.

Amour, travail, santé, finances... Découvrez en détails les prédictions de Catherine Viguié pour 2020.

Horoscope de l'année 2020 par Catherine Viguié pour le signe astrologique du Cancer Copier

Cancer : côté cœur en 2020

Si vous êtes déjà accompagné, vous décidez de poursuivre, ou pas, cette relation. Et si vous êtes un cœur à prendre, vous aurez mille et une occasions pour faire des rencontres, et peut-être La rencontre !

Cancer : côté travail en 2020

Vous vous engagez et un contrat est signé, ou bien vous rompez, pour partir vers de nouvelles aventures !

Cancer : côté finances en 2020

Cette année, il sera essentiel d’être économe, pour mieux rebondir ensuite.

Cancer : côté forme en 2020

Etre entouré, bien entouré, sera votre meilleur remède !

Cancer : la bonne période de l'année 2020

D’août à début septembre, Vénus et Jupiter créent le climat idéal pour une attirance, et une concrétisation qui sait ?

