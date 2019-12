Né sous le signe des Gémeaux, découvrez votre horoscope pour l'année à venir. En 2020, vous puisez dans vos ressources, pour renaître et vous dépasser. Retrouvez en détails les prédictions de Catherine Viguié sur France Bleu.

Horoscope 2020 Gémeaux : vous puisez dans vos ressources, pour renaître et vous dépasser

Gémeaux, en 2020 votre atout majeur est l'enrichissement, sous toutes ses formes, personnel comme matériel.

Amour, travail, santé, finances... Découvrez en détails les prédictions de Catherine Viguié pour 2020.

Horoscope de l'année 2020 par Catherine Viguié pour le signe astrologique des Gémeaux Copier

Gémeaux : côté cœur en 2020

Oh c’est simple, vous aurez soif de sentiments et d’étreintes passionnés, alors gare aux étincelles ! Et vous serez à l’écoute de vos ressentis, quitte à faire un travail sur vous-même.

Gémeaux : côté travail en 2020

Que vous en ayez un, ou pas encore, une proposition inattendue pourrait bien bousculer vos plans. Cette année, ce que vous redouterez par-dessus tout, c’est l’ennui.

Gémeaux : côté finances en 2020

Elles seront d’actualité, avec des réjouissances en vue, y compris au sujet de votre richesse intérieure.

Gémeaux : côté forme en 2020

Si quelque chose cloche, ne remettez pas à demain, prenez rendez-vous.

Gémeaux : la bonne période de l'année 2020

Quel chanceux ! Avec Vénus, d’avril à début août, de toute évidence, la vie sera plus belle.

