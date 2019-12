Horoscope 2020 : que vous réservent les astres pour cette nouvelle année ?

Signe par signe, votre horoscope 2020

🌖 Pour découvrir nos prévisions complètes, cliquez sur votre signe astrologique.

Bélier en 2020 : vous menez à bien un objectif précieux à vos yeux

Taureau en 2020 : vous franchissez les frontières et sortez de votre zone de confort

Gémeaux en 2020 : vous puisez dans vos ressources, pour renaître et vous dépasser

Cancer en 2020 : vous vous engagez pour de vrai, ou bien, vous rompez les amarres

Lion en 2020 : la fourmi cette année, c’est vous

Vierge en 2020 : vous gagnez en confiance et avez une meilleure estime de vous-même

Balance en 2020 : priorité à votre foyer

Scorpion en 2020 : vous élargissez votre champ de vision

Sagittaire en 2020 : finances et psychisme sont au premier plan

Capricorne en 2020 : tout décolle, vous parvenez à vos fins, l’espoir renaît

Verseau en 2020 : et bien ce sera le moment de vous poser et de faire le point

Poissons en 2020 : de nouveaux contacts, utiles et agréables

Gagnez votre thème astral personnalisé

Le thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, l'astrologue a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, votre compatibilité amoureuse et les grandes tendances de votre vie à venir.

Pour savoir ce que les astres vous réservent, jouez avec nous dès maintenant et gagnez votre thème astral personnalisé !

Votre horoscope au quotidien

🌞 Retrouvez tous les jours l'horoscope de Catherine Viguié sur France Bleu et francebleu.fr.