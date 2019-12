Horoscope 2020 | Quelles sont les tendances astrologiques pour l'année à venir ?

Que vous réserve l'année 2020 ? Catherine Viguié vous dévoile les tendances astrales pour l'année à venir.

Catherine Viguié vous dévoile toutes les tendances pour 2020 que vous soyez un signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire) ou d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau).

2020, avec Jupiter au Capricorne pour un an, c’est l’année faite pour construire, et faire du temps votre allié !

Cela donne sa chance tout particulièrement à vous Capricorne, et à ses deux amis, signes de Terre, les Taureau et Vierge.

On réfléchit, on se concentre, et on se met au travail ! Pour les impatients, sachez que dès juillet, avec Mars au Bélier, tout s’accélère, tout repart (très favorable aux signes de Feu, Bélier, Sagittaire et Lion) !

Et puis, si vous souhaitez être compris, entendu, avec le passage prolongé de la planète Mercure dans les trois signes d’Eau (Poissons, Cancer, Scorpion), vous aurez tout intérêt à mettre de la sensibilité dans vos propos! Soyez intuitif, à l’écoute de l’univers de l’Autre !

D’ailleurs Neptune poursuit sa course dans le signe des Poissons, et accentue notre 6e sens !

Cette année 2020, avec Uranus, il y aura de l’inattendu, et ceux qui cherchent à tout contrôler risquent d’en souffrir ! Les quatre signes fixes : Taureau, Scorpion, Lion et Verseau, sont davantage concernés... Laissez de la place à l’imprévu !

Autre nouvelle de l’année, la planète Saturne, qui fait son entrée pour deux ans, dans le signe indépendant et charismatique du Verseau. S’il y a des freins dans notre vie (les douze signes du zodiaque sont concernés, mais plus particulièrement les natifs du Verseau et du Lion). C’est l’occasion de revoir notre copie avant de repartir en toute confiance !

Au printemps, une bonne nouvelle, Vénus fait la belle en signe d’Air du Gémeaux, et nous apporte une note de légèreté, bienvenue côté sentiments. Les privilégiés sont les trois signes d’Air (Verseau, Gémeaux, Balance).

Même chose toute fin d’année, grâce au Sagittaire, charmeur et charmant à souhait !

2020, une année qui nous invite donc à ralentir, à nous comprendre dans nos différences et à apporter sa petite note au monde, où que l’on soit !

