Né sous le signe du Taureau, découvrez votre horoscope pour l'année à venir. En 2020, vous franchissez les frontières et sortez de votre zone de confort.

Horoscope 2020 Taureau : vous franchissez les frontières et sortez de votre zone de confort

Taureau, en 2020 votre atout majeur est l'audace. Un conseil : osez vous affirmer !

Amour, travail, santé, finances...

Horoscope de l'année 2020 par Catherine Viguié pour le signe astrologique du Taureau Copier

Taureau : côté cœur en 2020

Il y en aura deux, février à début mars, pour séduire et être séduit, et dès juillet, Mars, la planète guerrière, vous dope et développe votre capacité à vous dépasser jusqu’à la fin de l’année !

Taureau : côté travail en 2020

Vos idées séduisent, elles retiennent l’attention ? C’est le moment d’imposer votre style ! Et puis, bonne nouvelle, une activité qui a débuté l’an dernier, s’installe dans le temps.

Taureau : côté finances en 2020

C’est une évidence, ce sera moins mouvementé qu’en 2019 ! Il s’agira de faire fructifier vos biens, comme vous savez si bien le faire !

Taureau : côté forme en 2020

Il y aura des rencontres, attractives, et des voyages. Protégez-vous du soleil, du froid, selon la destination !

Taureau : la bonne période de l'année 2020

De mars à début avril, vous partez à la conquête de l’être aimé et vous avez toutes vos chances !

