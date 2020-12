Horoscope 2021 Lion : l'année sera décisive sur le plan relationnel

Né sous le signe du Lion, découvrez votre horoscope pour l'année à venir. En 2021, vous êtes sur vos gardes et prêt pour affronter les défis ! Retrouvez en détail les prédictions de Catherine Viguié sur France Bleu.

Lion, en 2021 votre atout majeur c'est la réactivité. 2021 est une année décisive sur le plan relationnel, avec un ou une autre, au travail ou en amour. Il s’agit de vous engager, pour certains, de changer de vie pour relever un nouveau défi.

Amour, travail, santé, finances... Découvrez en détails les prédictions de Catherine Viguié pour 2021.

Horoscope de l'année 2021 par Catherine Viguié pour le signe astrologique du Lion Copier

Lion : côté cœur en 2021

On peut compter sur vous pour veiller sur "vos acquis". Si vous êtes amoureux, parent, vous prenez votre rôle au sérieux. S’il y a du changement, c’est que quelque chose ne marchait plus. Cœurs solitaires, une rencontre (durable) est possible.

Lion : côté travail en 2021

Allez-vous signer un nouveau contrat ? Ou évoluer dans vos fonctions ? Vous aurez la possibilité de convaincre, d’être entendu et compris.

Lion : côté finances en 2021

Suite à une évolution (professionnelle ou personnelle), les finances suivent.

Lion : côté forme en 2021

Vous aménager du temps pour respirer, sera essentiel !

Lion : la bonne période de l'année 2021

En juillet, ayez les yeux, le corps et le cœur ouverts !

