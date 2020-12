Horoscope 2021 | Quelles sont les tendances astrologiques pour l'année à venir ?

En 2021, il y aura de l'inattendu, et cela suppose plus que jamais, d'essayer de se renouveler, et peut-être s'attendre à de bonnes surprises ! Et vous, que vous réserve l'année 2021 ? Signe par signe, Catherine Viguié vous dévoile les tendances astrales pour l'année à venir.

Catherine Viguié vous dévoile toutes les tendances pour 2021 que vous soyez un signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire) ou d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau).

Et on commence par le signe qui ouvre la danse, 1er signe du zodiaque,

Bélier : l’année 2021 est une année pleine de promesses, avec un projet qui se concrétise, vos liens amoureux, amicaux s’approfondissent, avec de nouvelles rencontres, et l’envie de fêter quelque chose, une naissance, un anniversaire ! Retrouvez les prévisions complètes des Bélier en 2021

Taureau : pleins feux sur la vie professionnelle en 2021 ! Et peut-être choisir une toute autre voie professionnelle ! Il y aura du travail, le besoin de vous adapter, mais le résultat sera à la hauteur de vos espérances ! Retrouvez les prévisions complètes des Taureau en 2021

Gémeaux : ce qu’il y a de bien, c’est que cette année nouvelle sera parsemée de longues périodes au cours desquelles vous serez entendu et compris ! Et notez bien cela, le dépaysement, voyager, sera vraiment d’actualité, très positif ! Retrouvez les prévisions complètes des Gémeaux en 2021

Cancer : 2021 vous offre la possibilité de mettre de l’argent de côté, d’investir, d’acquérir un bien ou autre côté sous. Et puis, vous serez très spirituel, très lié à votre vie intérieure, avec l’envie de la soigner et d’être chouchouté, aimé, dans l’intimité ! Retrouvez les prévisions complètes des Cancer en 2021

Ah les ‘Lion’ : quelle année 2021 ! Elle sera très importante puisque tout sera possible avec l’Autre, mais pas sans lui. Soyez attentif ! Un engagement privé, professionnel est en vue. A la fin de l’année, votre vie aura changé ! Retrouvez les prévisions complètes des Lion en 2021

Vierge : 2021 ? Une sorte d’année de transition ! Avec l’envie de construire au quotidien pour parvenir à vos fins. Vous êtes fourmi, pas cigale ! Vous serez également aux bons soins d’un proche, sans vous oublier d’ailleurs, et vous avez raison, prenez soin de vous ! Retrouvez les prévisions complètes des Vierge en 2021

Balance : excellente année que cette nouvelle année, enthousiasmante et encourageante si vous voulez un enfant, avec vos enfants, une année pour tomber amoureux, pour l’être encore davantage, et pour créer, vous les artistes dans l’âme ! Retrouvez les prévisions complètes des Balance en 2021

Scorpion : année marquante ! Dans quel domaine ? Cela se joue au sujet du foyer, donc la famille, et votre lieu de vie ! Avec votre élu de cœur, avec un supérieur côté job, vous revoyez ce qui vous unit. Fin 2021, vous aurez passé un cap ! Retrouvez les prévisions complètes des Scorpion en 2021

Sagittaire : année très positive ! Elle convient à votre nature aventurière. Vous avez mille atouts, et ils seront mis en valeur. Vous serez un voyageur convaincu, un parfait orateur, un très bon étudiant, et vos messages passeront à 100/100. Retrouvez les prévisions complètes des Sagittaire en 2021

Capricorne : si vous aviez des soucis d’argent, vous trouvez les solutions en cette année 2021. Certains achètent. Autre chose, vous ferez tout pour apporter de la fantaisie, du neuf à vos enfants, votre amoureux ou amoureuse, et dans vos créations ! Retrouvez les prévisions complètes des Capricorne en 2021

Signe élu de cette nouvelle année, vous les ‘Verseau’ : c’est l’année de votre épanouissement, dans la vie privée, dans la vie en société. Un rêve précieux devient peu à peu réalité. Ça bouge, et vous assurez comme un roi, comme une reine ! Retrouvez les prévisions complètes des Verseau en 2021

Poissons : En 2021, ralentissez ! Un évènement vous y contraint, ou vous-même, vous souhaitez prendre le temps de vivre. Le résultat ? Vous faites de la solitude une alliée, et vous avez un an pour revoir vos priorités…En 2022, ce sera à votre tour de jouer ! Retrouvez les prévisions complètes des Poissons en 2021