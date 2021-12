Horoscope 2022 | Quelles sont les tendances astrologiques pour l'année à venir ?

2022 sera l'année idéale pour réaliser vos rêves, marquée par l'espoir et une touche d'audace. Que vous réserve l'année 2022 ? Signe par signe, Catherine Viguié lève le voile sur les tendances astrales pour l'année à venir.

Une nouvelle année pour rêver ? C'est ce que vous réserve 2022. Catherine Viguié vous dévoile toutes les tendances pour les douze différents signes du zodiaque. Si l'espoir et l'audace seront de mise, vous aurez aussi à transmettre un message dans votre entourage. Mais alors, lequel ?

On découvre cela signe par signe, en commençant par les Béliers :

Bélier : c'est une année de repos, de réflexion et de respiration. Un cadeau, en somme, que vous allez vous faire. Vous fuyez l'agitation, vous prenez soin de vous et des vôtres. Cadeau suprême, vous allez être complice des autres, bien plus que d'habitude, et complice d'une personne à laquelle vous tenez particulièrement...

Taureau : vous aurez le sourire ! 2022 sera une belle année, une occasion de festoyer avec des amis et aussi un grand projet en vue. Il faudra changer un petit peu vos habitudes et vous n'aimez pas trop cela... Un peu d'audace et vous verrez : ça vous ira bien.

Gémeaux : 2022 sera une année marquante, faite de renouveau. Vous aurez soif de reconnaissance ou envie de partir ailleurs. Côté travail, ce sera une année gratifiante, alors foncez ! Bien sûr, il faudra parler fort et vous faire entendre : exprimez-vous !

Cancer : cette année, votre satisfaction sera de voir du pays. Certains d'entre vous vont d'ailleurs trouver leur petit coin de paradis. Grâce à l'influence de Venus, on vous aime, on vous le dit et en plus, on vous le prouve. Autre chose : vous serez un champion de la communication, à l'écrit comme à l'oral.

Lion : votre priorité en 2022 sera d'être en accord avec vos désirs intimes. Alors, vous allez dépenser votre argent, certes, mais pour votre bien-être : corps, cœur et esprit. Côté travail, une nouvelle mission vous attend : même pas peur ! Vous êtes l'homme ou la femme de la situation.

Vierge : 2022 sera une année un peu magique ! Quelqu'un ou quelqu'une change votre vie en bien. Côté travail ou côté cœur : c'est du sérieux. Vous allez être très motivé et occupé pour le bien-être des autres. Pensez tout de même à vous reposer vous aussi.

Balance : cette année, l'une de vos priorités sera d'aimer votre travail et vos activités. Pas question de vous ennuyer ! Vous allez prendre soin de votre jolie personne et mettre des mots sur vos maux, bravo !

Scorpion : 2020 sera une belle année. L'année d'une rencontre amoureuse, pour avoir un enfant ou encore pour réaliser l'œuvre de votre vie. La famille et votre lieu de vie seront aussi l'une de vos priorités.

Sagittaire : cette année, tout se passera côté foyer. Votre famille s'agrandit, quelqu'un s'en va, vous allez déménager ou alors vous allez entreprendre des travaux. Votre satisfaction sera que tout le monde se sente bien sous votre toit. Vous serez ravi de cette évolution !

Capricorne : quelle chance, Vénus est avec vous en début d'année jusqu'à mars et elle viendra vous revoir en toute fin d'année. Ce qui veut dire qu'une personne va adoucir considérablement votre vie. Cerise sur le gâteau, vous communiquerez super bien ! Pour finir, à toute proposition de voyage : dites oui !

Verseau : cette année, votre petite trésorerie évoluera favorablement. Vous saurez négocier ! Essentiel pour vous en 2022, vous exigerez sentimentalement la sincérité. Alors, si quelqu'un s'en va : pas d'inquiétude. La prochaine rencontre sera bien plus belle.

Poisson : en 2022, l'élu du zodiaque, c'est vous ! On succombera à votre charme, à votre talent. Ce qui compte pour vous prend vie cette année. Alors, rêvez tout haut avec le désir d'un enfant, d'un nouvel amour, d'un nouveau travail. C'est à vous de jouer dès maintenant.

