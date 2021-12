Horoscope 2022 Taureau : l'année sera attractive

Amour, travail, santé, finances... Si vous êtes né(e) entre le 20 avril et le 20 mai sous le signe du Taureau, découvrez votre horoscope en détail et les prévisions de Catherine Viguié pour votre année 2022.

Taureau en 2022, votre atout majeur sera le sourire ! Avec une année plus attractive que l’année passée. Des satisfactions personnelles rétablissent la confiance, laquelle, à certains moments, vous a fait défaut.

Taureau : côté cœur en 2022

À la recherche de votre élu(e) de cœur, cette année, il, elle vous fait signe. En couple, les liens s’approfondissent. Et vive les enfants !

Taureau : côté travail en 2022

Quelle que soit votre activité, vos talents d’artiste, de créateur, sont valorisés.

Taureau : côté finances en 2022

Dès la fin août, un enjeu ! Vous combattez afin d’obtenir de nouvelles sources de revenus, réclamer une somme qui vous est due… .

Taureau : côté forme en 2022

En prenant soin de vous au quotidien, c’est ainsi que vous vous porterez bien.

Taureau : la bonne période de l'année 2022

En juin, on ne voit, on ne veut que vous. De novembre à décembre, soyez ambitieux dans votre vie en général.

