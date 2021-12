Horoscope 2022 Vierge : une année riche en rencontres

Amour, travail, santé, finances... Si vous êtes né(e) entre le 23 août et le 22 septembre sous le signe du Vierge, découvrez votre horoscope en détail et les prévisions de Catherine Viguié pour votre année 2022.

Vierge, 2022 sera une année riche en rencontres, avec pour certains, LA rencontre de l’année. Il est aussi question d’un engagement côté vie privée, ou professionnelle.

Vierge : côté cœur en 2022

Votre cœur bat à 100 à l’heure, ou c’est pour bientôt. Il, elle, jette son dévolu sur votre jolie personne. À vous de lui répondre, en toute sincérité, comme vous savez très bien le faire.

Vierge : côté travail en 2022

Vous êtes davantage fourmi que cigale. Vous bossez dur, vous vous accrochez.

Vierge : côté finances en 2022

Vous aurez très envie d’amasser, avec des craintes souvent infondées. Autorisez-vous à dépenser aussi pour le plaisir !

Vierge : côté forme en 2022

Votre santé dépend beaucoup du soin que vous prenez à vous écouter. Soyez attentif à vos ressentis.

Vierge : la bonne période de l'année 2022

2022 est belle, belle, belle ! En avril et septembre, tout particulièrement.

