Horoscope 2023 | Quelles sont vos tendances astrologiques pour l'année à venir ?

En 2023, quels sont vos atouts et les moments forts ? Depuis notre premier souffle, les astres nous inspirent, nous guident ! En cette année nouvelle, qu’en est-il alors pour vous ?

Bélier : Vous allez avoir du succès ! Quel que soit votre projet, il a toutes les chances de prendre vie ! Jusqu’à la mi-mai, vous tracez votre destinée, et ce sera bien, très bien ! Ensuite, il est question de sentiments et aussi d’argent !

Taureau : Dans l’ombre en début d’année, préparez-vous et, si besoin, revoyez votre copie ! Quelle vie désirez-vous ? Dès votre anniversaire, à vous de jouer, et cette fois-ci en pleine lumière ! Débute une période faite de victoires, bien méritées !

Gémeaux : Après l’effort, le réconfort ! Après avoir tant lutté, quel plaisir à présent de partager des moments festifs, entre amis, ou de faire équipe pour défendre une même cause. En juin, après avoir brillé de mille feux, place au recueillement !

Cancer : Vous souhaitez rayonner, être fier de votre travail et aussi de votre rôle de parent. Si ce n’est pas le cas, vous y remédiez vite. Ensuite, quel bonheur ! Un évènement enthousiasmant dans votre vie privée, ou publique, est au rendez-vous.

Lion : Le début d’année vous appartient ! Avec l’envie de dépaysement ! Vous prenez le large ! Dès le mois de juin, c’est pleins feux sur votre job, c'est du sérieux ! Avec une bonne dose de plaisir, de volupté tout cet été, et même un peu après !

Vierge : 2023 ? Une année de profonde transformation. Vous donnez un sens nouveau à votre existence. Côté finances, il est question de donner mais aussi de recevoir. À partir de juin : l’opportunité de voir du pays, de voyager, et c’est très positif !

Balance : Les six premiers mois sont marquants ! Avec un engagement, une rencontre, amoureuse ou professionnelle. On vient à vous, on vous sollicite ! Ensuite, érotisme, argent, et spiritualité sont à l’honneur. Vous évoluez, vous gagnez en liberté !

Scorpion : Notez bien ! À partir de mai prochain, vous pourriez faire la rencontre de votre vie personnelle ou professionnelle. Côté foyer, des réjouissances en milieu d’année ! Et d’ici là, malgré l’agitation ambiante, écoutez-vous, restez zen !

Sagittaire : Une année 2023 variée ! D’abord, vous vous révélez à vous-même : vous tombez en amour, vous créez, ou vous faites un bébé ! Dès fin mai, embellir votre vie, prendre soin de vous, sont votre priorité ! Et, voir du pays vous enchantera tout l’été !

Capricorne : 2023 vous demande des efforts côté famille et côté habitation. Quelle ne sera pas votre joie, avec de bons résultats dès mai prochain. Ensuite, le sourire ! Grâce aux bonnes nouvelles, amoureuses, liées aux enfants, ou à vos talents d’artiste !

Verseau : 2023, une année sous le signe de l’évasion ! À pied, à cheval, ou installé à un bureau, vous communiquez. Dès le mois de juin, tout ce qui a trait au foyer est d’actualité ! Une note pleine d’espoir ? Dès l’été, vive votre vie relationnelle !

Poissons : 2023 met l’accent sur vos finances. Vous défendez vos biens, vous vous enrichissez, de manière inattendue parfois ! Dès le mois de mai, il y a de la douceur dans vos échanges, et les déplacements sont bienvenus. Prenez la route, n’hésitez pas !

2023 ? Une année attractive pour tous !

Sur le devant de la scène, en tout premier, les natifs, signes de Feu et d’Air. Puis place aux natifs de Terre et d’Eau. Une farandole de planètes nous invite à croire en notre étoile ! On court, on y va ! À nous 2023 !