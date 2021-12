JEU - Gagnez votre horoscope 2022 personnalisé par Catherine Viguié

Qu'est ce qu'un thème astral ?

Le thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, l'astrologue a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, votre compatibilité amoureuse et les grandes tendances de votre vie à venir en 2022.

Pour participer au tirage au sort, répondez à la question suivante

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de gagner votre horoscope 2022 personnalisé par Catherine Viguié, astrologue pour France Bleu.

Retrouvez les prévisions complètes, signe par signe

Taureau en 2022 : l'année sera attractive

Gémeaux en 2022 : de l'évolution à venir

Cancer en 2022 : une belle année en vue

Lion en 2022 : du partage et de la complicité

Vierge en 2022 : une année riche en rencontres

Balance en 2022 : vous aurez beaucoup à faire

Scorpion en 2022 : l'année sera créative et récréative

Sagittaire en 2022 : la priorité à votre foyer

Capricorne en 2022 : on voyage, on se cultive et on communique

Verseau en 2022 : vos efforts se concrétisent

Poissons en 2022 : vous êtes l’élu de cette année