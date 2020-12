JEU - Gagnez votre thème astral personnalisé pour 2021

Qu'est ce qu'un thème astral ?

Le thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, l'astrologue a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, votre compatibilité amoureuse et les grandes tendances de votre vie à venir en 2021.

Comment va se dérouler votre année 2021 ?

Pour le savoir, il vous suffit d'entrer les informations demandées ci-dessous. Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de gagner votre thème astral personnalisé par Catherine Viguié, astrologue pour France Bleu.

