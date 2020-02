L'horoscope amoureux 2020 pour la Saint-Valentin

À l'occasion de la Saint-Valentin, Catherine Viguié vous dévoile les tendances amoureuses des douze signes du zodiaque pour l'année 2020.

Signe après signe, Catherine Viguié lève le voile sur les mystères de l'amour de votre signe du zodiaque.

♈ Bélier

La tendance

L'année 2020 n’est pas particulièrement dédiée à vos amours. Ceux que vous aimez devront plutôt vous suivre dans votre vie professionnelle. Mais que vous soyez marié, ou en quête de l’âme sœur, vous réserverez du temps à votre vie affective. Et il y aura à parier que ce seront des moments d’exception !

Les dates

En cette Saint-Valentin, Vénus est chez vous. Ce qui présage une belle période pour vos amours à ce jour et tout février jusqu’à début mars. Autre période agréable, mi-août à mi-septembre, l’autre vient à vous !

♉ Taureau

La tendance

Il est question d’un nouveau départ pour vous, y compris si vous êtes en couple. Si vous tenez à la personne, invitez-la en douceur et avec sensualité à vous suivre… Comme vous savez si bien faire !

Il y a du changement dans votre vie ? Si votre amour est fort, il traversera vents et marées. Et vous qui êtes célibataire, qui sait ? Peut-être que ces changements annoncés par Uranus, c’est l’arrivée d’un bel amour. Si c’est le cas, ce sera une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Les dates

L’amour vous sourit, de mars à début avril, de mi-avril à début mai environ. Puis rendez-vous mi-septembre à début octobre, avec de la passion dans l’air !

♊ Gémeaux

La tendance

Et oui, Gémeaux vous serez heureux d’être aimé avec intensité ! Vous ne direz pas non à des étreintes charnelles. Plutôt spirituel, intellectualisant vos sentiments habituellement, vous répondrez favorablement au désir, au plaisir, à une rencontre durable ou pas, mais qui vous tient corps et âme. Bien sûr gare aux étincelles ! S’il vous arrive d’être perdu, pensez à faire un travail sur vous-même. Et pourquoi pas, à réfléchir grâce à une thérapie, à du yoga… Vous vous y intéresserez cette année !

Les dates

Chanceux, vous l’êtes à présent avec Vénus en signe ami, et le serez davantage d’avril à début août ! Vénus sera avec vous, quelle chance !

♋ Cancer

La tendance

C’est une année décisive pour votre petit cœur, cher Cancer ! Une rencontre sera importante, et il se peut qu’elle s’inscrive dans le temps. Alors en plein divorce, seul chez vous ou accompagné, un autre, une autre vous fait signe. Restez ouvert ! Gardez confiance en votre devenir ! Bien sûr, le premier coup de cœur ne sera peut-être pas le bon, mais à chaque échange vous en retirez quelque chose de bénéfique. Cette année, on vous sollicite, vous aimez, c’est certain !

Les dates

Votre vie sentimentale est à son apogée entre août et début septembre, avec Vénus et Jupiter qui sont influents. Et puis, et puis, exquis, de fin novembre à mi-décembre !

♌ Lion

La tendance

Vous aurez l’âme secourable ! Vous volerez au chevet de tout être en manque d’amour ! Oui mais vous, vous aurez aussi besoin de douceur et de réconfort ! Car vous travaillerez dur, et même certains d’entre vous pourrez avoir une baisse de forme à un moment ou à un autre. Ce sera alors l’occasion de voir qui prend le temps pour vous, qui vous aime vraiment, et sera près de vous quand vous en avez besoin. Vous verrez, une personne sera là, très attentionnée, rien que pour vous !

Les dates

Septembre sera votre mois, même si vous pouvez absolument compter sur les quatre mois avec Vénus au Gémeaux, d’avril à août, un délice !

♍ Vierge

La tendance

Dois-je vous le dire, vous l’écrire, encore et encore ? Si un signe astrologique est privilégié côté cœur en 2020, c’est le vôtre ! Jupiter éclaire le domaine des amours, entre autre. Ainsi en couple, ou à la recherche d’un être d’exception pour faire chemin avec vous, vous avez toutes vos chances. Après, on connaît votre prudence, votre pudeur également. Et tout dépendra de ce que vous attendez d’une relation amoureuse ? Prenez votre temps de découvrir l’Autre et son univers. Au travers de vos échanges, c’est vous-même que vous comprenez mieux. Et vous gagnez en estime de vous-même.

Les dates

Le mois d’octobre est à vous ! Septembre auparavant aussi.

♎ Balance

La tendance

Avec qui partagerez-vous votre désir de confort, d’un lieu de vie douillet ? Car, oui, votre maisonnée sera importante, et les personnes qui seront accueillies sous votre toit aussi ! Certains d’entre vous déménagent. Qui emmenez-vous avec vous, ou qui suivez-vous ? Que vous soyez amoureux aujourd’hui ou que vous le soyez demain, il vous importe de bâtir votre vie future avec une personne qui compte vraiment pour vous.

Les dates

Il est vrai que le mois de novembre sera un mois très attractif pour vivre des émotions fortes. Mais misez aussi sur cette période actuelle à début mars ! Avec un être cher qui vous donne rendez-vous et qui a besoin de vous.

♏ Scorpion

La tendance

Il se pourrait que vous rencontriez l’homme ou la femme de votre vie au cours d’un voyage, ou bien encore sur Internet ! Votre soif de communiquer n’aura pas de limites. Et si vous aimeriez trouver un compagnon de vie, une compagne, partez à sa recherche ! Élargissez votre horizon ! Et n’ayez pas de préjugé, il se peut que votre nouvel élu de cœur ne corresponde pas à vos critères habituels. Déjà en couple ? Planifiez des escapades à deux !

Les dates

Avec Vénus en visite chez vous, une jolie période dédiée à vos amours se tiendra de mi-novembre à début décembre. Vous souhaitez plus tôt ? Mi-mars à début avril vous réserve de belles surprises.

♐ Sagittaire

La tendance

Cette année, vous penserez d’abord aux finances, c’est une évidence. Si vous êtes en couple, que cela marche entre vous, vous vous projetez dans l’avenir ensemble. Et si vous faites un prêt, c’est à deux. En solo, de même, vous œuvrez côté budget. Mais cela ne vous empêche en rien, de faire de la place à une nouvelle venue, à un nouveau venu dans votre vie.

Les dates

Avec un rendez-vous en toute fin d’année, mi-décembre, avec la promesse de vivre d’heureux moments avec la personne aimée, désirée, ou sollicitée. Vous l’aurez compris, l’année se termine bien ! Auparavant, profitez des rencontres du printemps-été, d’avril à début août.

♑ Capricorne

La tendance

C’est Votre année ! Si votre souhait est de rencontrer l’amour de votre vie en 2020, c’est cette année que cela se joue ! Si vous êtes déjà en couple, marié, accompagné, vous vous rapprochez de cette personne aimée, vos sentiments gagnent en profondeur. En cas d’orage, vous revoyez votre copie et faites une rencontre clé, tout comme les autres natifs, les célibataires ! L’espoir est permis pour tous, la vie vous sourit enfin!

Les dates

Deux rendez-vous pour votre vie affective, un prochainement, au mois de mars jusqu’à mi-avril, puis un second, en octobre. Osez déclarer votre flamme !

♒ Verseau

La tendance

À vrai dire, si l’on est trop superficiel, ou si l’on en fait trop pour vous plaire, vous fuyez ! Vous avez besoin de sincérité, et d’authenticité. D’ailleurs, il se pourrait bien que vous épousiez, au sens figuré du terme, une personne discrète, différente, se tenant à l’écart des autres. Cette année, vous privilégiez l’intimité, la complicité, et vous vous mettez à l’abri des paillettes. Vous saurez prendre soin des vôtres, et l’on saura prendre soin de vous.

Les dates

Retenez avril à début août…Beaucoup de choses se passent alors dans votre vie sentimentale ! Vous veillerez toutefois à préserver votre belle indépendance !

♓ Poissons

La tendance

C’est une très belle année pour aimer, et être aimé ! Vous serez souvent sur le devant de la scène, vous rencontrerez beaucoup de monde en 2020, alors que ce soit lors d’un mariage, d’une soirée dansante, dans un café, peu importe, vous aurez des opportunités de lier connaissance. Beaucoup d’entre vous déjà en couple, fêterons leur union, ou créeront des événements pour renforcer leurs sentiments. L’amitié jouera un rôle important également.

Les dates

Le mois de mars, puis mi-avril à début mai, et le mois de juin aussi vous appartiennent ! Fin juillet à mi-août et mi-septembre à début octobre sera également captivant

⭐ Retrouvez tous les jours l'horoscope de Catherine Viguié sur France Bleu et francebleu.fr.

☀️ Quelles sont les tendances astrologiques pour l'année 2020 ?

Pour plus de Saint-Valentin