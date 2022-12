Lion Horoscope 2023 : vos qualités seront valorisées

Cette année 2023 vous fait la part belle ! Votre jolie personne, et toutes vos qualités, sont valorisées. Jusqu’à la mi-mai, tout ce qui élargit votre horizon vous fait le plus grand bien. De juin à octobre ? Un ciel lumineux, scintillant, et empreint de douceur.

ⓘ Publicité

Lion : côté cœur en 2023

Durant 5 mois, Vénus visite votre signe. L’amour sera, sous une forme ou une autre, au rendez-vous. Grâce à un élu de cœur, vos (petits) enfants, un bébé...

Lion : côté travail en 2023

Dès juin, soyez prêt ! Vous avez des attentes professionnelles, un rôle à assumer, et c’est votre moment, le moment de vous mobiliser. Prenant mais avec des résultats assurés.

Lion : côté finances en 2023

Votre priorité ? Subvenir aux besoins des êtres aimés. Vous vous battez en ce sens.

Lion : côté forme en 2023

Si votre moral baisse parfois, un petit rien vous redonne rapidement le sourire !

Lion : la bonne période de l'année 2023

Retenons de juin à octobre, avec une option pour votre période anniversaire.

Découvrez l'horoscope 2023 des autres signes

Gagnez votre horoscope personnalisé

Votre thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, Catherine Viguié, l'astrologue de France Bleu, a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité.

Jouez avec France Bleu et tentez de gagner votre carte du ciel , personnalisée par Catherine Viguié.

À lire aussi JEU - Gagnez votre horoscope 2023 personnalisé par Catherine Viguié

Votre horoscope au quotidien

🌙 Signe par signe tous les matins, Catherine Viguié vous dévoile votre horoscope du jour sur France Bleu . L'horoscope est disponible gratuitement en podcast.