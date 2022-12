Sagittaire Horoscope 2023 : une super année en perspective

Une super année 2023 ! Avec des occasions d’aimer, de vous divertir, et de créer, une œuvre artistique, comme un bébé ! Il s’agit de célébrer la vie sous toutes ses formes.

ⓘ Publicité

Sagittaire : côté cœur en 2023

Une place en or est faite à votre vie sentimentale ! Votre devise pourrait être : "Parce que c’était lui, parce que c’était moi".

Sagittaire : côté travail en 2023

Dès juin, il est indispensable d’apporter de la variété à votre quotidien.

Sagittaire : côté finances en 2023

Vous n’hésitez pas à offrir la lune, à l'élu de votre cœur, enfants, ou autre être chéri.

Sagittaire : côté forme en 2023

Si votre santé vous fait défaut (possible à partir de mai), vous agissez afin de récupérer très vite votre belle vitalité.

Sagittaire : la bonne période de l'année 2023

Profitez des six premiers mois de l’année, gratifiants. De juin à octobre, le plaisir de voir de nouvelles têtes et d’explorer l’univers, physiquement, intellectuellement.

Découvrez l'horoscope 2023 des autres signes

Gagnez votre horoscope personnalisé

Votre thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, Catherine Viguié, l'astrologue de France Bleu, a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité.

Jouez avec France Bleu et tentez de gagner votre carte du ciel , personnalisée par Catherine Viguié.

À lire aussi JEU - Gagnez votre horoscope 2023 personnalisé par Catherine Viguié

Votre horoscope au quotidien

🌙 Signe par signe tous les matins, Catherine Viguié vous dévoile votre horoscope du jour sur France Bleu . L'horoscope est disponible gratuitement en podcast.