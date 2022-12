Scorpion Horoscope 2023 : une année clé

2023 ? Une année "clé" Avec un partenaire de cœur ou de travail, quelque chose d’encourageant se passe. Une multitude d’opportunités se présentent à vous pour former des alliances, en vue du long terme.

Scorpion : côté cœur en 2023

Pour conquérir, retenir, l’être aimé, vous vous dépassez. Besoin de liens de qualité, avec enfants comme avec votre élu de cœur.

Scorpion : côté travail en 2023

Éprouvant jusqu’à mai, vous bossez dur, à la maison, à l’extérieur. Vous avez un objectif, vous l’atteindrez.

Scorpion : côté finances en 2023

Entre besoin de reconnaissance (vous négociez avec talent), et envie de vous prouver qu’il n’y a pas que l’argent qui compte.

Scorpion : côté forme en 2023

Si vous devez soigner un bobo, celui d’un proche, vous serez soutenu et bien aiguillé.

Scorpion : la bonne période de l'année 2023

Dès le mois de mai, avec une vie liée à l’Autre, aux autres, ô combien enrichissante.

