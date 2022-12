Verseau Horoscope 2023 : une nouvelle année réjouissante

Une année nouvelle réjouissante ! En 2023, vous allez au-devant des autres, à votre porte ou dans des contrées lointaines. Vous partez à la conquête de votre liberté, qui vous est si chère.

Verseau : côté cœur en 2023

Entretenir une correspondance ou parcourir des kilomètres pour le, la (re)trouver…Vos sentiments n’ont plus de frontière.

Verseau : côté travail en 2023

Dès mai, à vous une promotion, du succès, voire la célébrité !

Verseau : côté finances en 2023

Vous serez plus doué dans l’art de nouer des contacts, que dans celui de faire affaire. Peu importe, vous savez vous entourer.

Verseau : côté forme en 2023

Le sentiment de liberté vous donne passagèrement le vertige, comme une force inimaginable, garante de votre bonne santé.

Verseau : la bonne période de l'année 2023

Jusqu’au mois d’octobre au moins, l’attitude expansive et optimiste que vous adoptez vous permet d’évoluer favorablement.

