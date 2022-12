Vierge Horoscope 2023 : une année particulière

2023 ? Une année particulière… À présent, vous ressentez le besoin de vivre davantage en harmonie avec celui ou celle, que vous êtes vraiment… Dès le mois de mai, une occasion de dépaysement vous est offerte, résolument positive !

ⓘ Publicité

Vierge : côté cœur en 2023

Une année très animée en discussions. Vous échangez volontiers avec grands et petits.

Vierge : côté travail en 2023

Bien ! Vous êtes plus serein pour apporter votre note au monde.

Vierge : côté finances en 2023

Davantage d’actualité jusqu’à mai, vous dépensez, vous épargnez, avec une parfaite maitrise.

Vierge : côté forme en 2023

Vous veillez, avec toujours cette envie de vous tenir informé des nouveautés côté santé.

Vierge : la bonne période de l'année 2023

Dès juin, vous appréciez de parcourir la planète en voyageant, en échangeant, ou en étudiant. D’octobre à novembre, période ‘clé’ pour savoir qui vous aime pour de vrai, et réciproquement !

Découvrez l'horoscope 2023 des autres signes

Gagnez votre horoscope personnalisé

Votre thème astral indique la position du soleil et des planètes au moment de votre naissance. Pour être le plus exact possible, Catherine Viguié, l'astrologue de France Bleu, a besoin de précisions : votre jour, heure et lieu de naissance. Celles-ci vont définir votre signe astrologique, votre ascendant et votre descendant qui pourront déterminer avec précision votre personnalité.

Jouez avec France Bleu et tentez de gagner votre carte du ciel , personnalisée par Catherine Viguié.

À lire aussi JEU - Gagnez votre horoscope 2023 personnalisé par Catherine Viguié

Votre horoscope au quotidien

🌙 Signe par signe tous les matins, Catherine Viguié vous dévoile votre horoscope du jour sur France Bleu . L'horoscope est disponible gratuitement en podcast.