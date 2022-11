400 euros d'achat à la Jardinerie Truffaut à Migné-Auxances à gagner sur France Bleu Poitou !

400 euros de bon d'achat à la jardinerie Truffaut à Poitiers/Migné-Auxances c'est notre cadeau cette semaine jusqu'au vendredi 25 novembre. Pour jouer il faut nous appeler au 05 49 60 20 20, répondre à 4 questions (culture générale, connaissances sur le Poitou, le jardinage...) et si vous faites un sans-faute : vous passez à la manche thématique et ça, ça sent bon l'aménagement de votre jardin ou de votre terrasse !

Le jardin de vos rêves ? © Getty - Icy Macload

Chaque jour, du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2022, 3 candidats viennent tenter le carton plein à 11 heures et vendredi le/la candidat(e) qui aura fait le plus de points gagnera ses 400 euros de bons d'achat chez Truffaut à Migné-Auxances.

Bonne chance !